YAMAHA ENRICHIT SON OFFRE

Les amplificateurs PC des séries D et DI (pour l’installation) intègrent le réseau Dante et une matrice 20 x 8, laquelle permet de choisir les signaux destinés à l’ampli, mais aussi de router des modulations vers le réseau Dante. Ils contiennent des traitements complets et fonctionnent en classe D. Autre nouveauté, le logiciel de contrôle et commande ProVisionnaire arrive en V3.5 et étend la liste des produits de la marque qu’il peut intégrer. Il propose notamment un contrôle étendu du réseau audio de l’installation. Une seule interface peut désormais contrôler une configuration intégrant de multiples appareils en réseau. La compatibilité avec les switchs vidéo MSD de la marque IDK Corporation est aussi assurée. ■