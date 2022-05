Yamaha et NEXO à l’ISE 2022

Des représentants européens de Yamaha étaient présents pour discuter des produits et des projets. La société a présenté ses produits audio d’installation : le RUio16-D/VST Rack Pro qui permet aux utilisateurs d’ajouter des plug-ins VST3 à tout système audio basé sur Dante ; une démonstration binaurale de l’audio immersif AFC4 ; la solution de microphones de plafond et d’enceintes ADECIA ; ou encore les switchs réseau et l’application LAN Monitor Yamaha pour Windows et Mac. NEXO a présenté ses enceintes d’installation, dont l’ID84, et la série ePS s’inspirant de la série PS, en trois versions 6“ (photo), 8 et 10“, ainsi que des caissons de basses dédiés. ■