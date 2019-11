Yamaha et Nexo aux JTSE

A l’occasion du salon des JTSE 2019, Yamaha et NEXO vous accueilleront sur un stand commun au dock Pullman afin de vous présenter leurs solutions dans le domaine du spectacle et de l’événement, de l’Intégration et des Communications Unifiées.Vous pourrez également profiter de 3 ateliers/conférences Yamaha autour des réseaux audionumériques, des solutions de contrôle à distance (intégration) et des Communications Unifiées.

Pour y assister, rendez-vous au premier étage du dock Pullman : accès direct depuis le salon.

Plus d’infos : www.jtse.fr ■