Yamaha et Steinberg vous accueillent au Satis 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE YAMAHA

A l’occasion du SATIS, Yamaha et Steinberg vous accueilleront sur un stand commun au dock Pullman afin de vous présenter leurs applications dans le domaine de la post production musicale (Nuage et Nuendo), de l’Intégration et des Communications Unifiées.

Vous pourrez également assister à des ATELIERS d’une durée de 45 minutes qui se dérouleront au second étage du dock Pullmann, accès direct depuis le salon.

PLANNING & DESCRIPTION DES ATELIERS

I. STEINBERG Post Production

Mardi 5 novembre à 10h30 et 14h30 / Mercredi 6 novembre à 11h30

Venez découvrir les fonctionnalités haut de gamme de Nuendo dans le domaine de la postproduction, de la préparation de projet jusqu’à sa livraison en passant par l’enregistrement et l’édition des dialogues, le design sonore et le mixage dans tous les domaines de l’audiovisuel (cinéma, télévision, publicité, entreprise, etc…)

Nuendo offre les meilleures solutions intégrées à chaque étape du travail de production

Intervenant : Rodolphe GERVAIS, ingénieur du son et mixeur

II. YAMAHA Intégration : Supervision et contrôle sur PC et iPad d’un système audio-visuel

Mardi 5 novembre à 11h30 et 15h30 / Mercredi 6 novembre à 12h30

Cet atelier a pour but de présenter la puissance et la simplicité de mise en oeuvre du logiciel ProVisionaire. Ce logiciel permet la création d’une interface graphique plus ou moins complexe, en fonction des besoins, afin de contrôler et de superviser un système audio-visuel. La partie audio, ici en Dante, sera composée d’une console de mixage QL, d’une matrice audio MTX5-D et d’une amplification XMV-D. La partie vidéo sera assurée par une matrice IDK.

Intervenant : Frédéric BORDE, Spécialiste Produits Intégration, Yamaha

III. STEINBERG Réalité Virtuelle

Mardi 5 novembre à 12h30 et 16h30 / Mercredi 6 novembre à 13h30

Cet atelier vous permettra de découvrir les nouvelles fonctionnalités de Nuendo 10 dans le domaine de la réalité virtuelle (VR), de la réalité augmentée (AR) et du son immersif : du monitoring et du panoramique au sein de la technologie Ambisonics, en passant par le Headtracking ou l’immersion 3D par le DR VR Spatial Connect jusqu’à la compatibilité GoPro VR Player, Nuendo 10 intègre désormais l’ensemble des fonctionnalités nécessaires à la gestion de la Réalité Virtuelle et de la réalité augmentée.

Intervenant : Olivier LAFUMA, compositeur, designer sonore et mixeur tous médias.

IV. YAMAHA Communications Unifiées

Mardi 5 novembre à 13h30 / Mercredi 6 novembre à 10h30 et 14h30

La salle de réunion de petite taille s’est longtemps résumée, pour sa partie équipement audiovisuel, à un vidéoprojecteur posé à même la table ou fixé au plafond, un écran de projection et un jeu de câbles audio-vidéo afin d’y raccorder son micro-ordinateur. Cette configuration basique a bien évolué avec l’arrivée des écrans LCD de grandes tailles accompagnés par une démocratisation de la transmission sans fil et des nouveaux outils de travail collaboratif BYOD utilisés au quotidien par les collaborateurs au sein de leur structure.

Intervenant : Radojica PETROVIC, Spécialiste Produits Communications Unifiées, Yamaha.■