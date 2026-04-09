Yamaha lance sa troisième itération d’enceintes actives DXR, introduites sur le marché depuis la première version sortie en 2012. Les trois modèles DXR10 mk3, DXR12 mk3 et DXR15 mk3 intègrent une amplification classe D de 2000W, un DSP à 96kHz, un accéléromètre pour détecter l’orientation de l’enceinte, ainsi que des fonctions Bluetooth pour la lecture audio ou le contrôle via l’application « D-Remote ». Un écran LCD permet de sauvegarder sa configuration ou rappeler les préréglages développés par les ingénieurs Nexo, ainsi que des préréglages pour un couplage avec la gamme de caissons de basses DXS12 mk2, DXS15 mk3 et DXS18 mk3. Tous ces modèles seront également disponibles en version passive avec les séries CXR mk3 et CXS mk3.