Depuis plus de 30 ans, Yamaha développe et dispense des formations pratiques dans un large éventail d’applications. En 2018, les programmes ont été regroupés sous la bannière Audioversity. Depuis lors, l’entreprise a dispensé des formations à plus de 100 000 personnes dans plus de 50 pays. Audioversity Online permet aux utilisateurs de suivre les cours d’Audioversity à leur propre rythme, où qu’ils se trouvent et quand ils le souhaitent. Le contenu comprend des webinaires et de l’auto-formation afin que les professionnels puissent acquérir de nouvelles compétences sans avoir à se rendre sur les lieux d’apprentissage.