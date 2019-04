YAMAHA OUVRE UN CENTRE D’INNOVATION AU JAPON

Après trois ans de travaux, c’est à Hamamatsu, au sein de son siège, que la firme nippone a inauguré trois bâtiments, composés d’une entité d’ingénierie de sept étages et 35 000 m² dédiés aux unités de contrôle de fabrication et d’assurance qualité.

Remis entièrement à neuf, le lieu rassemble des ingénieurs provenant de plusieurs divisions, y compris audio-professionnelles, pour renforcer et dynamiser la collaboration entre les disciplines et améliorer l’efficacité du développement. Ce centre d’innovation dispose d’installations de pointe pour garantir la meilleure expérience possible à l’utilisateur. ■