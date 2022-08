Yamaha rejoint l’Alliance SDVoE

La vidéo définie par logiciel sur Ethernet (SDVoE) est une norme AV sur IP qui utilise l’Ethernet 10 gigabits pour la transmission à distance non compressée de données vidéo, audio et de contrôle 4K. En adhérant à ce consortium à but non lucratif de fournisseurs de technologie, la marque collabore à la normalisation de l’adoption d’Ethernet pour le transport des signaux AV dans les environnements AV professionnels. Les commutateurs SWX3220-16MT L3 et SWX2320-16MT L2 de la marque nippone répondent à ces critères. En combinant ces commutateurs réseau avec des encodeurs, décodeurs, sources vidéo/audio haute résolution, moniteurs et autres équipements SDVoE, un contenu AV de haute qualité peut être transmis à distance. ■