Yamaha Rivage PM

otre tournée passe par Jazz in Marciac, dans le Gers, puis Sons d’une Nuits d’été, en Côte d’Or, et enfin Jazz à Vienne, dans l’Isère. Dix jours de reportage et autant de rencontres avec des techniciens de mixage face, retours, et des régisseurs d’accueil… parfois familiers des Rivage, parfois les découvrant pour la première fois.

LA GENÈSE DES RIVAGE

Navire amiral du fabricant japonais, la console Rivage PM10 a été mise sur le marché en… 2014 ! Sept années déjà, durant lesquelles la PM10 a trouvé en Europe sa place sur des installations de prestige, citons l’Opéra Garnier de Paris. Apparus ensuite, les autres modèles de la gamme PM proposent des formats plus compacts, et intègrent le réseau Dante – ce n’était pas le cas de la PM10. PM7, PM5, puis PM3 complètent ainsi le portfolio.

Parlons CL5. Largement répandues sur doigts par la plupart des techniciens son, elle existe depuis dix ans, soit la durée moyenne d’exploitation d’un produit Yamaha avant qu’une nouvelle référence ne le remplace. Comme nous l’a indiqué Yamaha, la Rivage PM3 a été conçue pour succéder à la CL5, que le fabricant japonais imagine voir peu à peu disparaître des parcs et fiches techniques. Une approche qui doit faire son chemin dans les esprits des prestataires et techniciens avant d’être adoptée, à en croire les échanges que nous avons pu avoir avec nombre d’entre eux à ce sujet.

Quoi qu’il en soit, de plus en plus d’exploitants s’intéressent à la série PM et se familiarisent avec ses finesses. L’ergonomie et la logique d’exploitation globale restant typée Yamaha, donc pour ainsi dire imprimée dans le cerveau reptilien des techniciens son !

Jazz in Marciac

Le bourg de Marciac accueille depuis 1978 les plus grands noms du jazz et des musiques du monde.

C’est à Marciac, il y a dix-sept ans, qu’Hugo Fauquert a réalisé ses premiers pas de technicien. Antoine Crespin, de Futur Acoustic, était alors responsable de la technique. Polyvalent, curieux, Hugo a connu l’analogique et le matriçage avant de voir apparaître le réseau.

Après le décès d’Antoine Crespin, en 2018, Hugo a pris le relai de la régie technique audiovisuelle du festival.

Il fait peu à peu évoluer les solutions techniques proposées pour que Jazz in Marciac soit également capable d’accueillir des artistes n’appartenant pas précisément à l’univers du jazz, et donc ayant des demandes techniques différentes.

C’est une volonté de l’organisateur. Des artistes comme James Blunt, Lenny Kravitz ou Nile Rodgers étaient programmés en 2020, une édition annulée pour cause de pandémie. Sur site, Hugo collabore étroitement avec Fabien Aubert. Technicien d’expérience, Fabien a travaillé pour Radio France, pour le Studio PlusXXX, en tant que freelance pour Silence! et d’autres structures, comme Audio Live. Passionné de musique classique, il assure des captations à l’opéra Garnier, mais aussi au studio de Meudon. Il donne des cours et mixe le son de différentes tournées, comme celle de Ben Mazué. Fabien et Hugo se sont rencontrés chez Audio Live, et Fabien a ainsi rejoint en 2019 l’équipe de Jazz in Marciac. Il a la double casquette de caleur système et mixeur d’accueil polyvalent, pouvant s’adapter à la diversité grandissante des artistes accueillis.

Nous retrouvons les deux amis dans la régie façade d’un chapiteau plus vaste que jamais, afin de préserver une jauge importante en respectant les mesures sanitaires.