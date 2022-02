Yamaha RUio16-D

Fonctionnant avec le logiciel VST Rack Pro (licence incluse), l’interface RUio16-D est conçu pour la sonorisation en direct, le streaming, ou peut être utilisé avec des consoles de mixage analogiques. Le VST Rack Pro contient plus de 30 plug-ins et bien d’autres outils. Il offre 16 entrées et 16 sorties Dante, deux entrées et sorties audio analogiques, des préamplis micro et une alimentation fantôme, dispose d’un contrôle de gain indépendant avec commutateur d’atténuation pour chaque entrée analogique, d’un contrôle de niveau de sortie Monitor/Dante/USB commuté et d’une sortie casque avec contrôle de volume. Il intègre une fonction Bypass USB qui contourne les plug-ins VST3 sans interrompre le son, tout en ajustant le volume de sortie à un niveau préconfiguré. ■