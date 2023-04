Yamaha Stagepas 200 BTR

Un système portable ultra polyvalent

Le Stagepas 200 est le plus petit, le plus compact et le plus portable de la gamme Stagepas. C’est aussi le premier modèle sur batterie (en option). C’est la première enceinte coaxiale de la gamme, annonçant une pression acoustique équivalente et une réponse en fréquence similaire au StagePas 400BT, tout en améliorant la portabilité avec un poids nettement réduit (12,5 kg avec batterie). Les fonctions de mixage sont réduites à cinq entrées au lieu des huit présentes sur la StagePas 400BT.

Le Stagepas 200 est le dernier-né et le plus compact de la gamme Stagepas. La gamme est déjà bien connue des musiciens autonomes et prestataires, recherchant des systèmes de sonorisation portables et puissants, embarquant tout le traitement et les fonctionnalités utiles (EQ, compression, suppression de larsen, diffusion bluetooth, etc.)

DESCRIPTION DU SYSTÈME

Le Stagepas 200 est une enceinte amplifiée cubique de 30 cm de côté. Elle embarque un montage coaxial de haut-parleurs, respectivement un haut-parleur de 8’’ pour le grave et une compression 1’’ pour le médium-aigu.

La pression max crête est annoncée à 125 dB SPL. La bande passante est de 60 Hz à 20 kHz à -10 dB. Le montage coaxial des haut-parleurs assure une directivité de 90° dans le sens horizontal par 90° dans le sens vertical. L’amplification active deux voies (classe D) développe 150 W pour la section grave et 30 W pour la section médium-aigu avec un filtrage à

2 kHz entre les deux haut-parleurs. L’enceinte pèse 12,5 kg pour la version avec batterie et 12 kg pour la version sans batterie. Elle intègre une poignée sur le dessus de l’enceinte, un puits de 35 mm pour installation sur pied.

Deux petites équerres en caoutchouc parfaitement intégrées en sous-face de l’enceinte.

Elles sont sérigraphiées A et B pour faciliter le montage de l’angle choisi.

Ces équerres permettent une installation de type wedge avec un angle de 30° ou 60°.

Cela s’avère bien pratique pour s’adapter à différents types de formations sur scène et aux placements des musiciens. En option, une mallette de transport sur roulette (CASE-STP200) facilite grandement le transport de l’enceinte. L’enceinte vient se loger en partie centrale de la mallette, avec deux sangles ainsi qu’un emplacement pour ranger différents câbles et accessoires.

FONCTIONNALITÉS

Côté fonctionnalités, le Stagepas 200 n’est pas en reste dans la gamme.

Il intègre un mixeur numérique cinq entrées avec trois entrées Mic/Line avec alimentation fantôme (+48 V), une entrée stéréo et une sortie monitor/link. Chaque entrée 1/2/3 dispose d’un commutateur mic/line, d’un réglage de niveau, d’un preset d’égalisation de type micro avec coupe-bas ou d’un preset instrument type guitare. Les trois premières entrées disposent aussi d’un processeur numérique de quatre types de réverbération au choix. Un appairage bluetooth est également disponible sur l’entrée 4/5 ainsi avec son réglage de niveau et son preset d’égalisation dédié.

Sur la partie droite du mixeur, on retrouve la section de traitement Main avec respectivement une fonction automatique de suppression de larsen, particulièrement pratique en situation live, une égalisation générale orientée vocale dans le cas d’un chanteur avec guitare acoustique par exemple, ou orientée club pour la reproduction de musique enregistrée avec un renforcement des fréquences graves et aigues.

On retrouve aussi un potentiomètre permettant de choisir le type et la longueur de l’effet de réverbération (Hall, Plate, Room et Echo). On retrouve aussi un potentiomètre qui détermine le niveau de la sortie output/link. La position link permettra facilement d’équilibrer le niveau de volume des systèmes connectés. Enfin, on trouve un commutateur de mise en marche et le vumètre de charge, particulièrement pratique pour voir instantanément le niveau de charge de la batterie.