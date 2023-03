Yamaha VXC et VC compatibles avec Ease

Les enceintes de plafond des séries VXC et VC de Yamaha, conçues pour être installées dans des lieux tels que les entreprises, les espaces éducatifs, ou encore les commerces, sont désormais compatibles avec le logiciel de prédiction Ease Address. Cette simulation permet aux concepteurs de systèmes le placement des enceintes de plafond et l’estimation des niveaux de pression acoustique. Déjà prises en charge par le calculateur de haut-parleurs de Yamaha (CISSCA) et le logiciel de configuration du système NS-1 de Nexo, leur compatibilité avec Ease d’AFMG Technologies élargit le choix des simulateurs disponibles.