Le microphone USB YCM01U est conçu pour le streaming et le télétravail. Son installation ne nécessite pas de pilote supplémentaire, les molettes situées sur le corps du microphone permettent un contrôle du volume pour la voix du présentateur et l’audio des auditeurs. Doté d’une capsule cardioïde à condensateur, il est fourni avec un câble USB-C, un support et un étui de transport.