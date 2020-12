YAMAHA YH-E700A

Ce casque Bluetooth supra-auriculaire sans fil à réduction de bruit actif est doté de la technologie Advanced ANC, qui analyse et supprime le bruit de fond tout en conservant le signal musical initial. Les microphones internes analysent les signaux combinés de la musique et du bruit et séparent le bruit de fond de la musique. Le casque y parvient en isolant chacun des deux traitements dans un algorithme. Avec 35 heures d’autonomie en mode ANC, il possède un arceau réglable ainsi que des oreillettes ajustables et pivotantes. Il est muni de transducteurs de 40 mm et d’une réponse en fréquence de 8 Hz-40 kHz. Il est proposé en noir ou en blanc, livré avec un étui de transport, des câbles de chargement USB et audio ainsi qu’un adaptateur avion. ■