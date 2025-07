MiD accueille Yohan Ory au poste de Chef produit lumière. Fort d’une solide expérience technique, et apprécié pour sa présence sur le terrain, Yohan jouera un rôle clé dans le développement et le suivi des projets d’éclairage de l’entreprise. Cette arrivée marque également le début d’une collaboration avec GLP – German Light Products, fabricant reconnu dans le secteur de l’éclairage scénique professionnel. Avec ce renfort, MiD consolide son équipe et réaffirme son engagement à fournir un accompagnement technique rigoureux et des solutions adaptées aux besoins de ses clients.