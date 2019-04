Best Audio & Lighting vous invite à découvrir les nouveautés d’éclairage Elation Professional dans ses locaux de Roissy-en-France, au cours de trois journées (21, 22 et 23 mai) et sur rendez-vous exclusivement. Rappelons que Best Audio & Lighting, membre du groupe Dushow, distribue les produits Elation depuis février 2018.

Pour réserver votre date et un créneau horaire, adressez un mail à info@bestaudio-lighting.fr ■