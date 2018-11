ZERO-OHM, LE MYSTÈRE DU MOIS

Parce que MID dépasse les idées reçues, voici la marque Zero-Ohm, qui transcende certaines des lois antédiluviennes de la diffusion sonore. Si aujourd’hui on vous donnait la possibilité de connecter vos enceintes à n’importe quel amplificateur, sans avoir à vous préoccuper de la valeur de la charge des haut-parleurs, de l’impédance ou des longueurs de câbles… et tout ça avec une capacité de 2 x 4 000 W, ça vous tenterait ? Le Zero-Ohm est un répartiteur d’impédance passif qui permet de connecter quarante haut-parleurs de 8 Ω en parallèle avec une restitution sonore de qualité (20 Hz-20 kHz). Votre ampli « verra » une impédance de charge de 4 Ω… Bref, le rêve de tout prestataire et installateur ! Ce produit canadien (qui a gagné le prix de l’innovation sur le show américain InfoComm) est d’ores et déjà disponible chez MID et en test dans le laboratoire de votre magazine préféré ! ■