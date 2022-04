Zoom propose avec le F3 un enregistreur compact deux pistes qui répond aux besoins des cinéastes, ingénieurs du son ou journalistes. Avec ses 32 bits et son double convertisseur, il s’utilise sans avoir à régler le gain ni se soucier de l’écrêtage. Que vous enregistriez le son de gouttes de pluie ou l’explosion d’un immeuble, vous pouvez porter toute votre attention sur votre scène : vos enregistrements seront exploitables et réglables en post-production. Le design compact du F3 permet de le monter sur un rig de caméra, un pied perche, une ceinture, ou même de le porter à votre poignet et il est si compact que vous pouvez le cacher dans la scène. Le F3 dispose aussi d’un écran qui affiche la forme d’onde en temps réel. ■