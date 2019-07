ZOOM F6 À EMPORTER PARTOUT

Il propose l’enregistrement 32 bits à virgule flottante et un double convertisseur A/N. Il offre une large plage dynamique, soit un enregistrement à 24 bits, jusqu’à 192 kHz,

et 32 bits jusqu’à 96 kHz, ou les deux simultanément dans des formats WAV compatibles BWF. Il prend en charge des fonctions telles que l’AutoMix, qui permet à l’opérateur de garder un œil sur l’action pendant que l’appareil ajuste automatiquement les niveaux du mix. Avec six entrées, time-code, l’alimentation par piles AA ou accus, bus power USB ou adaptateur Zoom AD-17 AC ainsi que la gestion des commandes en Bluetooth, le F6 s’annonce comme un sérieux concurrent à la référence bien connue des plateaux de tournage ! ■