ZOOM H6 BLACK

Cet enregistreur à microphones interchangeables est doté de six pistes d’enregistrement (quatre entrées mic/ligne sur XLR combo + deux entrées sur capsule amovible). Il permet à l’utilisateur de choisir le microphone qu’il utilise : couple XY (inclus avec l’appareil) ou capsule MS, microphone « canon » ou encore entrées mic/ligne, disponibles en option. Prévu pour être monté sur une caméra, le H6 dispose d’un écran de contrôle lumineux et incliné pour une meilleure visualisation des niveaux d’enregistrement. Il accepte les cartes SDXC jusqu’à 128 Go, offrant l’espace de stockage nécessaire aux six pistes haute résolution 24 bits/96 kHz. Une fois connecté à un ordinateur via USB, le H6 fonctionne comme interface audionumérique six entrées/deux sorties, idéal pour un enregistrement sur une station de travail ou pour un stream en direct. Disponible en noir. ■