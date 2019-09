ZOOM LIVETRACK L-20R

Ce mixeur/enregistreur portable concentre dans un format 2U les mêmes caractéristiques que la version console, soit 16 entrées micro, plus deux stéréo ligne, et six retours casque/ ligne symétriques avec mixage individuel en plus du mix façade et de la sortie casque du sonorisateur. Le mixage est réalisé depuis un iPad via Bluetooth et l’application Remote Mixer, avec possibilité de connecter jusqu’à six iPad supplémentaires au mixeur maître, offrant un contrôle individuel de chaque retour. La L-20R enregistre jusqu’à 22 voies sur carte SD (jusqu’à 24bits/96 kHz) et fonctionne simultanément, comme une interface audionumérique en USB 2.2. ■