ZOOM PODTRACK P4

Permettant de capturer des fichiers audio professionnels, le PodTrak P4 possède quatre entrées micro en XLR avec alimentation fantôme, un contrôle de gain, un interrupteur mute et quatre sorties casque avec contrôle individuel du volume. Il peut se connecter via smartphone en TRRS sur jack 3,5 mm, offre une fonction Mix-Minus empêchant le retour d’information des appels audio et quatre Sound Pads assignables avec 11 sons préréglés. Il peut enregistrer des pistes séparées directement sur carte SD, SDHC ou SDXC jusqu’à 512 Go. Sa fréquence d’échantillonnage est de 16 bit/44 et 1 kHz en WAV. Doté d’un connecteur USB-C, d’une interface audio USB à deux entrées et deux sorties, il fonctionne avec deux piles AA ou via l’alimentation Zoom AD-17 (ou USB en option) ■