Zoom Q8n-4K

Cet enregistreur vidéo offre quatre pistes d’enregistrement audio en 24 bits /96 kHz. Une paire d’entrées microphones externes au format XLR, en plus de la capsule interne amovible, permet plusieurs options de prise de son. L’image est en HD 4K et le traitement HDR supprime les problèmes d’exposition aux lumières intenses. Le Q8n-4K prend en charge les capsules de microphones canon, XY/AB et VR. ■