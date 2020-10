Ce processeur vocal est doté de 16 effets, dont le contrôle de formant, l’harmoniseur à trois parties, la correction de la hauteur, le vocodeur, mais aussi des effets indépendants comme la réverbération, le délai et la compression avec commandes dédiées pour affiner la voix et un préamplificateur professionnel avec compression intégrée. Le Zoom V3 permet d’enregistrer directement sur un ordinateur ou un appareil mobile via l’interface USB. Il peut aussi être contrôlé par une pédale externe et être monté sur un pied de mi-crophone. Pour faire du streaming, de l’enregistrement ou de la collaboration en ligne. ■