16ème édition de la Semaine du Son

Pour la 16ème édition, la France accueillera la Semaine du Son du 21 janvier au 3 février 2019, animée par de nombreux événements organisés dans plus de 40 villes pour tous les publics (scolaires et grand public). Parrainée par le chef d’orchestre et fondateur du Concert des Nations Jordi Savall, cette édition nationale sera inaugurée autour du thème de l’installation durable du son comme préoccupation majeure de tout projet d’architecture, d’urbanisme et d’environnement en réponse à la qualité attendue de nos lieux de vie (travail, loisirs, logements). D’autres thèmes liés au son seront également abordés. Pour connaître le programme et les animations organisées près de chez vous : https://www.lasemaineduson.org/ ■