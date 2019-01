RIEN N’EST IMPOSSIBLE POUR DPA

Excès de vitesse et autres péripéties font partie du quotidien d’Ethan Hunt, le héros de Mission impossible. Chris Munro, ingé-son, vient de terminer le 6e film de la série, dans lequel les micros DPA ont joué un rôle clé. « Pour Fallout, les d:screet 4060 Slim Lavalier étaient nécessaires car le film a été tourné dans plusieurs formats, 35 mm, numérique et Imax. La résolution numérique 4K et 8K représente un défi beaucoup plus important pour masquer les microphones. Plus ils sont petits, plus nous avons de chances de les placer en bonne position », a déclaré Munro. Les micros miniatures 4061 Slim Lavalier et d:screet 4061 ont été utilisés pour les dialogues et les effets sonores dans les studios londoniens et sur tous les autres lieux du tournage ■