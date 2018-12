ADAMSON A FAIT VIBRER L’ÉTÉ

On ne les compte plus ! La terrasse du Palais des festivals, à Cannes, a accueilli un système Adamson E12/ E119 déployé par Action/Forcast pour une série de concerts dont le duo Sting et Shaggy. S-Group a offert un écrin sonore au théâtre de la mer de Sète pour une série de festivals d’été dont la 23e édition du Festival Jazz mettant en œuvre pour la première fois la version narrow du S10N avec une directivité horizontale de 80°. Pour la Anse d’Arlet, en Martinique, Formule Teck a fait pulser la Mercury Beach Party en juillet avec un système Adamson E12/E219. Lagoona a déployé un système Adamson E15/E219. Et enfin, le festival de la Foire aux Vins à Colmar a pu accueillir Indochine pour l’ouverture le 27 juillet, avec également au menu Scorpions, Francis Cabrel, Martin Solveig ou encore Kungs. ■