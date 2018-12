L’UNILINE COMPACT A PARIS EXPO

Vi Paris, société gestionnaire des sites de congrès et d’expositions tels que le parc des Expo de Paris Nord ou du Bourget, le Palais des Congrès ou les salles du Carrousel au Louvre, a entrepris la rénovation complète du système de sonorisation du hall 1 de Paris Expo Porte de Versailles. C’est Inytium, intégrateur belge, qui a remporté le marché de cet équipement d’envergure comprenant en système principal une diffusion répartie de quarante-huit enceintes UC206W (Uniline Compact), combinées entre autres avec des enceintes colonnes Active Audio. Le système a été retenu grâce à sa compacité et ses performances obtenues en termes d’intelligibilité et de précision sonore. ■