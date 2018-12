L’Ocean (photo) est une évolution de l’Imago, sauf que celle-ci est une vraie console embarquant une carte mère industrielle et un processeur I3, un switch réseau, deux cartes réseaux et un onduleur. Les connecteurs sont très nombreux pour les écrans externes et divers périphériques. On peut mettre une Imago Wing en extension, elle s’adapte à la plupart des protocoles et dispose d’un gigantesque écran panoramique. Elle existe en plusieurs versions, de mille-vingt-quatre à plus de trente-deux-mille canaux. D’autres produits ont été présentés comme les Oksalis FL10 et FL20, des washs LEDs rectangulaires et les produits Lexpert, notamment la découpe profile L avec un moteur LED de 300 W et le fresnel avec un moteur LED 150 W. Sur ces deux modèles, on trouve un potentiomètre permettant de graduer manuellement le projecteur. L’Orkis est un PC à lentille martelée dit pebble, qui peut voir sa tête s’interchanger pour de la lentille claire ou du fresnel. Enfin, la Klemantis trônait avec ces LEDs six couleurs et ses deux kits de lentilles, symétrique et asymétrique. ■