AED DISTRIBUTION LUXIBEL

Les BP9 et BP9Z sont des wash LEDs de 460 W avec une focale fixe de 25 degrés pour l’un, et motorisé de 7-58 pour l’autre. Mais la grosse nouveauté chez Luxibel, ce sont les B Expo 200 WW et B Expo 350 CW (photo) destinés au marché de l’expo automobile. Tous deux en lentille fresnel, le premier surpasse les traditionnels par 575 arc et a vocation à les remplacer. Le second possède un astucieux système d’ajustement de position par télécommande IR constituant un énorme gain de temps et de sécurité pour les réglages sur les salons. Ils possèdent un IRC très élevé (au-dessus de 95) et seront disponibles début 2019, en blanc chaud ou blanc froid via un bloc lumière interchangeable facilement. ■