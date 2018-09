ADB STAGELIGHT RESTE CONNECTÉ, HATHOR OU À RAISON !

ADB a récemment publié une version avancée de son logiciel Hathor, initialement conçu pour l’opéra et le théâtre. Parmi les nouveautés, une bibliothèque de « Machines » continuellement mise à jour. Afin de compléter Hathor 2.0, ADB a lancé une solution mobile en option : l’application Wily, qui transforme iPad ou iPhone en interface de contrôle à distance. Pour aller plus loin, ADB a également réalisé une série de tutoriels vidéo en anglais et en français sur sa nouvelle chaîne YouTube.