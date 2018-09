BRILLANTS DÉBUTS POUR LES VL 2600 AU FESTIVAL FOREST LIVE

Pearce Hire est le premier prestataire au monde a s’être équipé de VL 2600 Profile Vari-Lite. Ses quarante machines ont immédiatement été utilisées sur chacune des deux scènes du Forest Live Show pour les concerts de Gary Barlow, Kasabian, The Script et Paloma Faith. Jim Brown, directeur de Pearce Hire, a été séduit par la haute température de couleur des VL 2600, parfaite pour une utilisation régulière en festival de plein air, par ses deux roues de gobos combinées à une découpe asservie et par son flux lumineux, caractéristiques des machines signées Vari-Lite. La consommation électrique de la source LED et le prix des machines l’ont défi nitivement convaincu. Vari-Lite est une marque de Philips Lighting qui s’appelle Signify depuis le 16 mai. ■