AFRIQUE DE L’OUEST : DFA COM S’ÉQUIPE EN APG

DFA COM, leader sur le marché de la communication au Mali, fournit des prestations clé en main, avec APG en marque phare pour la sonorisation. Implanté en Afrique depuis de nombreuses années, APG a débuté sa collaboration avec DFA COM au Mali en 2008. Début juillet, cette société a signé l’acquisition d’envergure d’un kit Uniline, à l’occasion des élections présidentielles 2018. DFA COM a déjà réalisé des événements de taille, en commençant par sonoriser la campagne d’Ibrahim Boubacar Keïta, réélu président du Mali le 29 juillet 2018. Un premier meeting au Stade du 26 Mars, à Bamako, avait eu lieu le 8 juillet, au cours duquel le président a donné un discours devant quatre-vingt-mille partisans. ■