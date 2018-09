ZOOM PRÉSENTE LA LIVETRACK L-20

Avec seize entrées micro avec compression, dotée de préamplis silencieux, de deux voies stéréo et du retour Master, la L-20 peut enregistrer jusqu’à vingt-deux voies simultanément sur carte SD, chaque voie étant dotée d’un EQ trois bandes avec médium semi paramétrique, d’un filtre passe haut variable et de deux départs vers les deux multi-effets intégrés. Les six sorties ligne/ casques permettent de repérer et gérer in-ears ou retours de scène grâce à une connexion jack symétrique et offrent la possibilité d’effectuer jusqu’à six mixages personnalisés en plus du Master. La console se connecte en USB, offrant un mode interface audio multipiste simultanément à l’enregistrement sur la carte SD et dispose aussi d’un port pour l’adaptateur optionnel bluetooth BTA-1, pour un contrôle depuis une application dédiée. ■