ALGAM ENTREPRISES – AUDAC

La série de haut-parleurs de plafond Cena bat tous les records de vitesse d’installation grâce à son mécanisme Springfit. Sa grille de protection se fixe aisément et reste invisible car sans bordures. Trois modèles de 5’’ à 8’’ sont proposés en différents coloris. Destinée à offrir le meilleur rapport qualité/prix aux intégrateurs, la série Cira propose des performances audio intéressantes car fonctionnant en deux voies. Déclinée en versions 5,25’’, 6,5’’ et 8’’, elle dispose aussi d’un système de fixation Quickfit facile pour l’installation, d’une grille Twistfix discrète et sans bordures, ainsi que de systèmes de connecteurs Fastcon. ■