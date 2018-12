UN PEU D’ITALIE DANS LE PAS-DE-CALAIS

La marque italienne RCF a équipé l’espace culturel Jean De La Fontaine à Lestrem, dans les Hauts-de-France, d’un kit line-array HDL6A. La salle pouvant aller de sept-cent-huit places assises à mille-sept-cents places debout dispose d’une scène de 150 m2 et de gradins escamotables. L’installateur OK SONO, situé à Béthune, a installé six modules HDL6A par côté avec quatre subwoofers actifs 18’’ type 8004AS. L’ensemble est géré par une matrice RCF DX1616, en liaison analog et Dante, permettant notamment un rappel aisé de scénarios (conférences, concerts, configuration demi-salle, etc.) via un iPad en wi-fi ou via un PC depuis la régie technique. ■