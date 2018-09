L’Arena du Pays d’Aix est un projet de construction qui a pris du temps en amont, dans la défi nition de son concept et de sa structure, mais dont l’exécution a ensuite été très rapide. Le projet est annoncé voici dix ans, mais le choix de l’architecte n’intervient qu’en 2015. Les travaux sont ensuite lancés courant 2016… pour un premier match de handball public (Pays d’Aix Université Club contre Chambéry) le 11 octobre 2017 – l’inauguration offi cielle par Jean-Claude Gaudin et Maryse Joissains Marini étant ensuite assurée avec un spectacle des Enfoirés Kids le 19 novembre. Le premier « vrai concert »

a été donné par Florent Pagny le 15 février dernier.

UNE SALLE MODULABLE

De l’extérieur, le bâtiment, situé en périphérie d’Aix-en-Provence (entre la Z.A. des Milles et Bouc-Bel-Air), affiche des lignes modernes et élégantes, évoquant sept anneaux superposés comme « en apesanteur ». L’architecte est Christophe Gulizzi, l’agence Auer-Weber, le constructeur Fayat Bâtiment et le cabinet d’acoustique Altia (voir encadré en fi n d’article). La surface totale est de 20 000 m2. L’investissement d’environ 70 millions d’euros, pour un coût de construction de 50 millions. 7 millions ont été consacrés à la gestion de la réverbération et l’absorption (un travail réussi, la salle est vivante et précise sans pour autant résonner trop), ainsi qu’à la sonorisation.

L’Arena héberge une grande salle modulable (53 m x 73 m, soit pas loin de 4 000 m2), surnommée « le chaudron », aménagée autour d’un terrain de handball (dont les dimensions réglementaires, rappelons-le, sont de 40 m x 20 m). Dix-sept configurations sont possibles, avec éventuellement une scène centrale ; la capacité d’accueil des tribunes, aux gradins rétractables sur sept rangées (l’espace dégagé est alors de 30 m x 50 m), varie entre six-mille et huit-mille-cinq-cents personnes – l’objectif étant d’accueillir au moins soixante spectacles par an, du concert au ballet. Tous les salons, loges et salles annexes sont de la partie – et ouverts à la location hors période de spectacle. Une seconde « petite » salle est prévue : plutôt orientée entraînement, elle peut quand même accueillir jusqu’à mille-cinq-cents spectateurs. La conception du stade a débouché sur un univers aéré, très fonctionnel, dans lequel on ne sent aucune contrainte issue de l’architecture.