ATH-MSR7B, PLUS LÉGER

Issu de l’ATH-M50x, Audio Technica présente la nouvelle génération de son casque haut de gamme, l’ATH-MSR7b, d’un format allégé de 53 g. Cela paraît peu mais après plusieurs heures d’écoute, ça compte. Ce casque s’adresse aux auditeurs dotés de lecteurs audio équipés à sortie câble symétrique. Il suffit de connecter le câble de 4,4 mm fourni et il est également possible d’y raccorder un câble symétrique optionnel HDC112A/1,2 m de 2,5 mm pour la connexion aux DAP munis d’une sortie casque de ce format. Les nouveaux câbles détachables dotés de connecteurs A2DC (coaxiaux amovibles) sont utilisés pour une meilleure séparation des canaux gauche/ droite et une diaphonie réduite, une amélioration face aux jacks de 3,5 mm de son prédécesseur. ■