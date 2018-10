Audinate annonce l’arrivée de la dernière version de son soft Dante Domain Manager, doté de nouvelles fonctionnalités et améliorations. Celui-ci prend désormais en charge plus de mille périphériques et pour les installations Dante importantes, les clients peuvent acheter des packs d’extension pour l’édition Platinum afin de gérer jusqu’à mille- cinquante périphériques par instance de Dante Domain Manager, avec détection automatique des périphériques et diagnostic réseau, dont le rapport fournit une visibilité instantanée de la configuration réseau de base via des tests de connectivité, DHCP, DNS et d’accessibilité Internet. Désormais, les noms de domaine sont modifiables, les clients peuvent renommer les domaines Dante sans avoir à les supprimer et à les recréer.