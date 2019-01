AUDIO-TECHNICA FRANCE EN PARTENARIAT AVEC FLUX::

Audio-Technica France, distributeur de la marque RME dans l’Hexagone, s’associe à Flux:: pour l’offre plug-in Flux Evo.IN destinée à toute interface audio RME achetée chez un revendeur agréé français entre le 1er juillet et le 31 décembre 2018. Le plug-in Evo. IN est un double outil conçu pour tirer parti de vos prises de son, en live comme en studio, pour la remise en phase de vos prises multipistes (ex : batterie) et qui incorpore un système de saturation douce pour amener de la chaleur et de la vie dans les prises de son, sans ajouter de distorsion audible. Cette interface renferme tout le savoir-faire de Flux:: combiné à l’expérience d’Yves Jaget, qui a participé au développement du produit. ■