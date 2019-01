SÉQUENCEZ TOUT AVEC L’OP-Z DE TEENAGE ENGINEERING

OP-Z intègre un séquenceur polyrythmique avancé seize pistes, avec automation et enregistrement pas à pas ou temps réel, capable de séquencer du MIDI, CV et trigger (en option), des images et des graphiques 3D et du DMX pour le contrôle d’éclairage (en option). OP-Z met à votre disposition seize packs de vingt-quatre échantillons et huit moteurs de synthèse, accompagnés de deux bus d’effets stéréo. Il peut être connecté sans fil à un iPhone pendant des heures grâce à l’OP-Z app. ■