AUDIO-TECHNICA – RME – M-32PRO AVB

Les convertisseurs A/N ou N/A RME M-32Pro (photo) sont désormais disponibles en version AVB sur réseau 1 Gigabit. En 1U de rack, ils gèrent trente-deux canaux audio analogiques (sur quatre connecteurs Sub-D vingt-cinq points) travaillant jusqu’en 192 kHz, et offrent en outre deux ports d’entrée MADI coaxiaux et deux optiques, plus un port USB et un port MIDI. Les alimentations secteur sont redondantes. Tous les niveaux apparaissent en face avant et des labels transparents assurent un repérage facile des canaux. ■