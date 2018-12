AUDIO-TECHNICA – SÉRIE 3000

Le système HF AudioTechnica Série 3000 (photo) travaille en UHF, en True Diversity. Il propose un récepteur 1 canal et des émetteurs de poche et à main (compatible avec six capsules Audio-Technica, plus Shure et autres pas de vis compatibles), d’une puissance commutable 10/30 mW.

Il est disponible en trois bandes de fréquences différentes, de largeur 60 MHz. Les fonctions habituelles à ce niveau sont présentes : synchronisation des fréquences par liaison infrarouge, squelch automatique, alimentation par piles (2 x LR06) ou batterie. ■