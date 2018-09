Le contrôle de la solution de diffusion immersive du fabricant L-Acoustics est désormais possible sur la surface Venue S6L et ProTools. Un plug in au format AAX a en effet été développé par L-Acoustics pour s’intégrer dans l’univers Avid. L’ingénieur du son peut désormais disposer ses objets sonores en azimut, élévation et profondeur à sa convenance, directement à partir de ses outils familiers. ■