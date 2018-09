FLORILÈGE ADAMSON

Quel est le point commun entre les festivals de Werchter, TW Classic, Terres du Son, American Tour Festival, Enghien Jazz Festival et le Concert de Paris ? Tous ces événements, dont les noms sur les affiches donnent le tournis, étaient sonorisés en Adamson. En attendant, nous adressons un coup de chapeau à PRG, Lagoona, Multisceni, Ecoutez Voir, MPM, et vous invitons à lire le reportage sur la tournée Indochine dans ce numéro et l’interview exclusive de Mr Adamson himself ! ■