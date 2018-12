BAROMÈTRE DES MÉTIERS DE LA MUSIQUE

Cette 4e édition publiée par l’IRMA décrit les métiers de la filière musicale avec, et c’est nouveau, des études spécifiques au hip hop, au jazz et à la place des femmes dans le secteur. Véritable panorama de la musique et des professions associées en France, ce baromètre liste et détaille les entreprises qui exercent dans les différentes branches d’activité, en en précisant leur fonctionnement, et propose également, notamment, des analyses et des informations sur l’entreprenariat dans la musique, ou encore sur la problématique de la professionnalisation des acteurs du secteur. ■