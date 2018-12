MICHEL MOUSSE PREND SOIN DES OREILLES DES PETITS !

C’est une des actions préventives développée par la fédération Octopus : une campagne de sensibilisation aux risques auditifs destinée aussi aux plus petits. Concrètement, des casques antibruit sont prêtés sur certains événements musicaux et festifs, dans le but de préserver la santé auditive des enfants, associés à la diffusion d’une documentation visant à donner des conseils prodigués par Michel Mousse, un personnage créé par la graphiste Christophe Sénégas, dans une démarche de promotion des comportements responsables en milieu festif.

Pour plus d’infos : https://federation-octopus.org . ■