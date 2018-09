BARRE DE SON AUDAC IMEO1

C’est une solution tout-en-un qui a été pensée dans le but de compléter un système audiovisuel. Son design épuré lui permet de s’intégrer de façon harmonieuse dans tout type d’environnement. Elle est ainsi parfaitement adaptée pour des installations telles que des salles de classe, de présentation, ou pour une utilisation dans le domaine hôtelier où elle peut être utilisée en combinaison d’écrans ou de vidéoprojecteurs. La barre de son IMEO1 dispose de nombreuses entrées telles qu’une HDMI (ARC), des asymétriques et SPDIF (optique et coaxiale) afin de maximiser sa compatibilité. Il est également possible de connecter de nombreux appareils via Bluetooth. Elle est disponible en noir ou blanc. ■