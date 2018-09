SONANCE N’A PAS PEUR DE L’EAU !

La VPXT8R préfigure la nouvelle gamme à venir d’enceintes tropicalisées de Sonance : les Visual Performance Extreme, distribuées en France par Pilote Films. La marque californienne intègre une enceinte de 8’’ classée IP-66 et capable d’encaisser 130 W et avec un woofer de près de 30 cm de diamètre, ce qui permet de transformer vos extérieurs (patios, terrasses, abords de piscine, hammams, ponts extérieurs de bateau de plaisance, etc.) en véritables dancefloors pour cet été ! Un système de maintien de la grille garantit une mise en place à toute épreuve, y compris celle de nettoyeurs à eau haute pression ! L’enceinte, épaisse de seulement 95 mm, est conforme aux normes 810G (armée US) et IP-66, et est conçue pour résister à des températures extrêmes de -30° C à +79° C. ■