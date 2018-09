Bose S1 pro

DÉCOUVERTE DE L’ENCEINTE

Cette enceinte, au regard de son esthétique, pourrait porter le nom d’une grande griffe digne de LVMH. Les matières : la grande finesse du polycarbonate utilisé pour la caisse, les commandes rotatives des potentiomètres recouverts d’une matière antidérapante, les bandes de caoutchouc pour stabiliser l’enceinte en position retour judicieusement encastrées dans des lamages lui confèrent une finition haut de gamme. Sur la grille sublime de ce petit cube, le logo Bose pourrait pourtant se faire plus discret.

La face supérieure de l’enceinte est parfaitement symétrique, avec deux pans coupés à l’arrière formant un triangle isocèle. Les angles égaux de ce triangle sont de l’ordre de 40° et l’angle au sommet de l’axe de symétrie de 100°. Au centre de cet espace trône, bien intégrée, la poignée de transport. A l’opposé de cette surface, nous trouvons le puits pour un pied standard de diamètre 35 mm et l’emplacement pour la batterie. Cette partie inférieure présente un plan horizontal et un pan coupé. L’enceinte peut donc être positionnée soit à la verticale, soit avec un angle de 30°. Elle peut aussi de façon plus classique être installée en position type retour de scène. Dans cette configuration, l’angle par rapport au sol de la face avant est de l’ordre de 40°. Le logo Bose peut, pour rester lisible, effectuer une rotation de 90°. Le panneau regroupant les différentes commandes occupe le pan coupé arrière gauche et une partie de la face latérale gauche de l’enceinte. La face arrière regroupe les commandes secondaires et les différents branchements. Sur la face latérale, nous avons accès aux réglages de niveaux.